Deprem nerede oldu? | Son dakika depremleri

Deprem mi oldu? | 3 Ocak 17.17'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Elazığ'da artçı depremler yaşandı mı?

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.