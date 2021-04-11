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Gündem Deprem nerede oldu? 11 Nisan deprem listesi
Gündem

Deprem nerede oldu? 11 Nisan deprem listesi

Deprem mi oldu? Türkiye'de deprem gerçeği sık sık kendini hatırlatıyor. Vatandaşlar nerede ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 22:57:00 -
Deprem nerede oldu? 11 Nisan deprem listesi

Türkiye’de her gün pek çok deprem yaşanıyor. Söz konusu depremlerin şiddeti genellikle 3’ün altında. Ancak yaşanan 4 ve üstü şiddetindeki depremler vatandaşları kaygılandırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?

Deprem nedir?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "Deprem" denir.

Deprem nerede oldu? 11 Nisan deprem listesi

11 Nisan Pazar günü Çorum Dodurga'da 17.06'da 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, 11 Nisan deprem listesi:

 

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