Deprem nerede oldu? 11 Nisan deprem listesi
Deprem mi oldu? Türkiye'de deprem gerçeği sık sık kendini hatırlatıyor. Vatandaşlar nerede ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?
Türkiye’de her gün pek çok deprem yaşanıyor. Söz konusu depremlerin şiddeti genellikle 3’ün altında. Ancak yaşanan 4 ve üstü şiddetindeki depremler vatandaşları kaygılandırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?
Deprem nedir?
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "Deprem" denir.
Deprem nerede oldu? 11 Nisan deprem listesi
11 Nisan Pazar günü Çorum Dodurga'da 17.06'da 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, 11 Nisan deprem listesi: