Deprem nerede olacak? Deprem riski en fazla olan yer neresi?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada son günlerde meydana gelen irili ufaklı depremlerin büyük depremlerin habercisi olup olmadığına ilişkin olarak şunları söyledi: “Kuzey Marmara'da hatırı sayılır depremler olacaktır. Bir tanesi Küçükçekmece önünde 6.4-6.7 arasında bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde 7.0-7.2 arasında depremler olacaktır. Ancak bu depremlerin olabilmesi için yeteri kadar kırıcı gücün toparlanabilmesi benim öngörüme göre 2045'e dayanmaktadır.”

Deprem riski en fazla olan yer neresi?

Övgün Ahmet Ercan deprem riskinin en fazla olduğu yerleri de açıkladı. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmazsa mutlaka Bingöl'de olur. Yani Doğu Anadolu kırığı ile Kuzey Anadolu kırığının kesimlerde çeşitli depremler görülebilir.” diyen Ercan, “Bilindiği üzere yıkıcı depremlerin yüzde 52'si Kuzey Anadolu kırığı boyunca oluyor. Yüzde 32'si ise batı Anadolu'da oluşuyor. Sadece yüzde 13'ü Doğu Anadolu üzerinde meydana geliyor. Doğu Anadolu kırığı üzerinde Elazığ ve Malatya depremi olduktan sonra daha güneye iner mi kaygıları bulunuyordu. Şimdilik bunların belirtileri mevcut değil. Ancak Osmaniye, Ceyhan, hatay kesimleri depremlerini oluşturmak üzere gerginlik biriktirdiklerini söyleyebilirim.” diye konuştu.