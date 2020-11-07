Son dakika depremleri | Son bir yılda deprem gerçeği sayısız kez kendini hatırlattı. Milyonlarca kişi bu sebeple yaşanan depremlerin nerede, kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? Son depremler 7 Kasım

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sebebiyle İzmir’de 17 bina yıkıldı. Günlerce arama kurtarma çalışmaları sürdü. Depremden 65 saat sonra Elif, 91 saat sonra Ayda bebekler kurtarıldı. Bunca hüznün arasında minicik bebeklerin yaşama tutunması yüzlerimizi güldürdü. 30 Ekim’de yaşanan depremin ardından bölgede binlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar 6,6 şiddetindeki bir depremin artçılarının bir yıl kadar sürebileceğini belirtiyor.