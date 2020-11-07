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Gündem Deprem mi oldu? Son depremler 7 Kasım
Gündem

Deprem mi oldu? Son depremler 7 Kasım

Son dakika deprem haberleri | Türkiye 2019’un son aylarından bu yana sık sık depremlerle karşı karşıya kaldı. Son olarak merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. 114 can kaybının olduğu depremin ardından milyonlarca kişi sık sık ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Özellikle bölgede artçılar sürüyor. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:00:00 -
Deprem mi oldu? Son depremler 7 Kasım

Son dakika depremleri | Son bir yılda deprem gerçeği sayısız kez kendini hatırlattı. Milyonlarca kişi bu sebeple yaşanan depremlerin nerede, kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu?  Son depremler 7 Kasım

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sebebiyle İzmir’de 17 bina yıkıldı. Günlerce arama kurtarma çalışmaları sürdü. Depremden 65 saat sonra Elif, 91 saat sonra Ayda bebekler kurtarıldı. Bunca hüznün arasında minicik bebeklerin yaşama tutunması yüzlerimizi güldürdü. 30 Ekim’de yaşanan depremin ardından bölgede binlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar 6,6 şiddetindeki bir depremin artçılarının bir yıl kadar sürebileceğini belirtiyor.

 

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