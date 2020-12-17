Deprem nerede yaşandı? Milyonlarca kişi yeni güne ‘merhaba’ derken yaşanan depremleri de araştırmaya başladı. Peki, bugün deprem oldu mu? | Deprem nerede yaşandı?

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremlere verilen isimdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

Deprem mi oldu? | Son depremler 17 Aralık

İzmir’de 116 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede sıklıkla artçılar yaşanıyor. Uzmanlar artçıların bir yıl kadar devam edeceğini ifade ediyor. İşte, meydana gelen son depremler: