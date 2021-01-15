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Gündem Deprem mi oldu? Son depremler 15 Ocak
Gündem

Deprem mi oldu? Son depremler 15 Ocak

Deprem nerede oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hatırlatıyor. Bu sebeple vatandaşlar yeni günle birlikte depremin nerede ne zaman meydana geldiğini araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 06:59:00 -
Deprem mi oldu? Son depremler 15 Ocak

Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye’de her gün pek çok deprem kaydediliyor. Söz konusu depremlerin çoğunun şiddeti ise 2’yi geçmiyor. Ancak 4’ün üzerindeki depremler vatandaşlarda panik oluşturuyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? Son depremler 15 Ocak

Yeni günle birlikte milyonlarca kişi depremin nerede ne zaman meydana geldiğini araştırıyor. İşte, son depremlerin listesi.

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