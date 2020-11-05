Deprem mi oldu? Son dakika depremleri
İstanbul deprem mi oldu? | İstanbul’un bazı bölgelerinde vatandaşlar bir deprem hissetti. Vatandaşlar depremin merkez üstünün neresi olduğunu kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. İstanbul son dakika deprem
İstanbul deprem mi oldu son dakika | İstanbullular 08.46'da bir depremle sarsıldı. Vatandaşlar depremin şiddetini merak ediyor. Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre deprem 3.7 şiddetinde. Marmara Denizi'ndeki deprem yerin 15 kilometre altında meydana geldi.
Silivri açıklarındaki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak vatandaşlar bir hayli panik yaşadı.