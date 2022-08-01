Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Ağustos 2022:
Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle her gün irili faklı depremler yaşanmakta. Son günlerde Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremler korkuturken, uzmanlardan ardı ardına büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Kandilli ve AFAD son depremler sayfası üzerinden hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini aktarıyor. İşte 1 Ağustos 2022 Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi.
Deprem nerede oldu?
Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Van'da 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde, 12.25 saatleri sularında deprem meydana geldi.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın