Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Ağustos 2022:

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi.

Deprem nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Van'da 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde, 12.25 saatleri sularında deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın