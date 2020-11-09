Son dakika deprem mi oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi, bu gerçeği ne yazık ki acı tablolarla anımsıyoruz. Son olarak 30 Ekim Cuma günü 14.51’de bu gerçeği anımsadık. Ege Denizi Seferihisar açıklarında yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde 115 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Peki, İzmir’de artçı depremler ne zaman biter?

Deprem mi oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?

6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir’de binlerce deprem kaydedildi. Uzmanlar 6,6 şiddetindeki bir depremin ardından artçıların yaklaşık bir yıl kadar devam edebileceğini belirtiyor. Peki, bugün İzmir’de deprem oldu mu? | İstanbul’da deprem mi oldu?