Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem: İl il son depremler halkı panikletti... Merak ediliyor

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 21 Aralık Pazar günü Balıkesir'de deprem meydana geldi. Saat 01:01'de meydan gelen ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) depremi 1.9 şiddetinde 8.9 km'de gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2025.12.21 20:21:20 37.7977 28.9545 9.1 -.- 1.7 -.- ALTINDERE-(DENIZLI) İlksel

2025.12.21 20:07:33 37.8030 28.9462 7.1 -.- 2.6 -.- MOLLAAHMET-BABADAG (DENIZLI) İlksel

2025.12.21 19:55:19 39.1847 29.0448 1.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.12.21 19:52:48 39.2128 28.0813 10.2 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 19:42:44 39.2167 29.0157 10.8 -.- 2.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.12.21 19:13:03 37.0255 28.9140 7.9 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.12.21 18:49:44 38.0857 37.4675 2.8 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.21 18:20:08 38.5863 40.4715 19.0 -.- 1.4 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2025.12.21 18:13:27 39.2093 29.0372 10.7 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.12.21 18:12:00 39.2542 28.0738 7.8 -.- 1.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 18:07:43 40.8392 27.7507 1.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.12.21 17:35:04 38.1878 38.3550 20.5 -.- 1.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.12.21 17:09:21 39.2060 28.1032 8.0 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 16:49:30 37.2290 28.3455 19.6 -.- 1.4 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel

2025.12.21 16:43:10 39.2087 28.0723 13.2 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 16:35:46 37.7962 36.2612 5.0 -.- 2.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.21 16:28:44 39.1513 28.2882 11.5 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 16:11:05 39.1713 28.1222 8.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 15:16:20 38.0950 38.3803 9.0 -.- 1.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2025.12.21 15:09:54 40.7045 23.4775 5.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.12.21 14:59:59 39.1908 28.1965 10.6 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 14:59:34 36.9493 28.3218 5.0 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.12.21 14:47:17 39.5068 27.6887 2.9 -.- 3.1 3.2 SOGUTCUK-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2025.12.21 14:33:47 40.1227 27.2102 5.1 -.- 1.2 -.- YESILKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2025.12.21 14:33:20 40.6112 28.2147 5.3 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.12.21 14:22:48 39.2310 29.0408 17.2 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel

2025.12.21 14:17:06 36.0033 36.1782 11.3 -.- 2.3 -.- YONCAKAYA-(HATAY) İlksel

2025.12.21 13:25:41 39.2453 29.0275 5.2 -.- 0.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel

2025.12.21 13:11:42 36.5962 25.4867 7.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.12.21 13:11:14 39.2672 29.3553 0.0 -.- 1.6 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel