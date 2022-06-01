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Yaşam Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Son depremler listesi:
Yaşam

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Son depremler listesi:

Son depremler nerede oldu? Bugün deprem oldu mu? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyse her gün irili ufaklı deprem meydana gelmekte. Depreme sonrası panikle dışarı çıkanlar ellerindeki telefonlara sarılarak arama motoru üzerinden bugün deprem nerede oldu? Deprem ne tarafta oldu? Depremde hasar oldu mu? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi! araması yapmakta.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 08:04:00 - 2022-06-01 08:05:01
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Son depremler listesi:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Kütahya’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Gediz ilçesinde saat 18.45’te meydana gelen deprem 4.2 büyüklüğünde ve yerin 10.02 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 2.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Depremde yıkılan bina oldu mu?

AFAD’dan yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

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