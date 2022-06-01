Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Son depremler listesi:

Son depremler nerede oldu? Bugün deprem oldu mu? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyse her gün irili ufaklı deprem meydana gelmekte. Depreme sonrası panikle dışarı çıkanlar ellerindeki telefonlara sarılarak arama motoru üzerinden bugün deprem nerede oldu? Deprem ne tarafta oldu? Depremde hasar oldu mu? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi! araması yapmakta.