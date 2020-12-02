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Gündem Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
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Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Son dakika deprem mi oldu? | Vatandaşlar sık sık internette 'Deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:23:00 -
Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

2 Aralık güncel depremler | Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek zaman zaman kendini çok acı şekilde hatırlatıyo7. Son olarak İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Peki, bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Ege Denizi ve Malatya çevresinde pek çok deprem kaydedildi. İşte, son dermeler:

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