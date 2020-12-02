2 Aralık güncel depremler | Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek zaman zaman kendini çok acı şekilde hatırlatıyo7. Son olarak İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Peki, bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Ege Denizi ve Malatya çevresinde pek çok deprem kaydedildi. İşte, son dermeler: