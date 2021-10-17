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Gündem Deprem mi oldu? Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?
Gündem

Deprem mi oldu? Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Deprem son dakika | Gaziantep İslahiye ilçesinde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple pek çok kişi depremin şiddetini araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep deprem kaç şiddetinde? Son depremler

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:25:00 -
Deprem mi oldu? Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hissettiriyor. Son olarak Gaziantep’te bir deprem medyada geldi.

Deprem mi oldu? Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 21.22'de merkez üssü Gaziantepin İslahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.84 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi son depremlerin listesi şöyle:

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