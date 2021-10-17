Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hissettiriyor. Son olarak Gaziantep’te bir deprem medyada geldi.

Deprem mi oldu? Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 21.22'de merkez üssü Gaziantepin İslahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.84 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi son depremlerin listesi şöyle: