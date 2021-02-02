Son dakika depremleri | İzmir, Midilli fayındaki hareketlenme sebebiyle adeta beşik gibi sallandı. Uzmanlar kentte bir süre daha sarsıntıların yaşanacağını belirtiyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu?

Gece ise Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.