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Gündem Deprem mi oldu?
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Deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? İzmir’de peş peşe yaşanan depremlerin ardından milyonlarca kişi son dakika depremlerini araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:15:00 -
Deprem mi oldu?

Son dakika depremleri | İzmir, Midilli fayındaki hareketlenme sebebiyle adeta beşik gibi sallandı. Uzmanlar kentte bir süre daha sarsıntıların yaşanacağını belirtiyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu?

Gece ise Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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