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Ekonomi Deprem konutlarını teslim ediyoruz
Ekonomi

Deprem konutlarını teslim ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:03:00 -
Deprem konutlarını teslim ediyoruz

Yaşanan acıların hâlâ ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kurum, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Son 100 yılda büyüklüğü 6'nın üzerinde olan 70'e yakın deprem nedeniyle 100 bin canımızı toprağa verdiğimizi hatırlatan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bugüne kadar 2,5 milyon konutta ikamet eden 10 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşümü başarıyla tamamladık. Bütün şehirlerimizi riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtarmakta kararlıyız. İzmir'de de yaşanan depremin ilk anından bugüne kadar seferberlik ilan ederek vatandaşların yaralarını sarmak için gayret gösterdik. Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temellerini atmıştık. 5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor. Kasım ayı içerisinde depremin Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, merkezde 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümleri de yıl sonunda teslim ediyoruz. İzmir'de depremin izlerini tamamen silecek, yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları sağlıklı, güvenli bir şehir ortamını tüm unsurlarıyla sağlayacağız. Rabbim, bu ülkeye bir daha deprem acısı yaşatmasın” dedi.

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