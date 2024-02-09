Deprem konutlarını çeken kadının Erdoğan sözleri gündem oldu! “Vatan hainliği bu oluyor işte”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açılışını yaptığı deprem konutlarını gören bir vatandaşın Erdoğan sözleri gündem oldu.
Yoldan geçerken deprem konutlarını çeken bir kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tayyip Erdoğan gibi dünyada bir tane yok kardeşim diyen kadın, “o lider gibi bir tane insan getirsinler ama yok. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Biz 99 depreminde Balıkesir Gönen’deydik. Perişandık. Şimdi 10 il yıkıldı bak arkadaşlarımıza ev bulduk geliyoruz.” Dedi.
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