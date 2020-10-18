Deprem kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem!

Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne kadar? Depremin şiddeti kaç? Soruları depremin meydana gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanmakta. Son deprem Ege Denizi Çanakkale açıklarında meydana geldi. Peki depremin büyüklüğü ne kadar?