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Gündem Deprem kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem!
Gündem

Deprem kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem!

Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne kadar? Depremin şiddeti kaç? Soruları depremin meydana gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanmakta. Son deprem Ege Denizi Çanakkale açıklarında meydana geldi. Peki depremin büyüklüğü ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:57:00 - 2020-10-18 12:03:24
Deprem kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem!

Türkiye deprem kuşağında yer almakta. Bunun için ülkemizde aşağı yukarı irili ufaklı her gün deprem yaşanmakta. Son dakika deprem haberine göre, AFAD’dan açıklama geldi. AFAD, son depreme ilişkin olarak 18 Ekim Pazar günü saat 11.07'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayınız.

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