Deprem fırsatçılarına geçit yok! İlk adım Diyarbakır'dan geldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşanan fahiş kira artışına ilişkin ilk somut adım Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra insanlıktan nasibini almamış bazı fırsatçılar kira fiyatlarında fahiş artış yaptı.
Depremzedelerin göç ettiği deprem bölgesine yakın illerde yaşanan fahiş fiyat artışlarına ilişkin ilk adım Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi
Fahiş artışlar yapılan konut satış ve kira bedelleri nedeniyle şikayetler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çalışma yapması yönünde talimat verdi.
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