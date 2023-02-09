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Spor Deprem enkazından çıkarıldığı iddia edilmişti! Hatayspor'lu Atsu'dan kötü haber
Spor

Deprem enkazından çıkarıldığı iddia edilmişti! Hatayspor'lu Atsu'dan kötü haber

Depremin ikinci gününde enkazdan çıkarıldığı iddia edilen Hatayspor'lu Cristian Atsu ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 08:07:00 -
Deprem enkazından çıkarıldığı iddia edilmişti! Hatayspor'lu Atsu'dan kötü haber

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Atsu hem de Taner Savut'a şu ana kadar ulaşamadıklarını söyledi.

Christian Atsu'nun dün enkazdan çıkartılarak hastaneye götürüldüğüne yönelik bir bilgi aldıklarını aktaran Aydın Toksöz, "Ancak bu bilgiyi teyit edemedik. Taner Savut hocamızla ilgili de bilgi sahibi değiliz. Maalesef henüz Atsu ve Taner Savut'a ulaşmış değiliz." ifadelerini kullandı.

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