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Sağlık Deprem çantası nasıl hazırlanılır? Deprem çantasına neler konulur?
Sağlık

Deprem çantası nasıl hazırlanılır? Deprem çantasına neler konulur?

İzmir’in Seferihisar açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgenin birçok şehrinde hissedilen şiddetli depremin ardından vatandaşlar tarafından deprem hakkında birçok soru gündeme getirildi. Bunlardan bir tanesi de deprem çantasında olması gerekenler oldu. Uzmanlar, Türkiye'deki her evde mutlaka deprem çantasının bulunması gerektiğini sürekli dile getiriyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanmalı ve içerisine neler konulur? İşte deprem çantası hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:19:00 -
Deprem çantası nasıl hazırlanılır? Deprem çantasına neler konulur?

Uzmanlar deprem çantasının önemi konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Peki deprem çantası neden önemli? Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? İşte deprem çantası ve içindekiler...

Deprem çantasının önemi nedir?

Meydana gelen deprem felaketinden sonraki 72 saatte, yardım ekipleri size ulaşana dek acil ihtiyaçlarınızı, değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası, sizin ve sevdikleriniz için hayati bir öneme sahip.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır bir şekilde evde deprem sonrasında konum alabileceğiniz yere yakın bir yerde olması gerekiyor. Afet ve acil durum çantası, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermesi gerekiyor. 

Deprem çantasında olması gerekenler 

Deprem çantalarında piller, reçeteli ilaçlar, su ve uzun süre dayanacak paketli yiyecekler, fener, düdük, cep telefonu, ilk yardım malzemeleri bulunması gerekiyor. Uzun süre dayanacak paketli yiyecekler, her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.

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