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Deprem çantası hazır mı? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında bulunması gerekenler neler?Kandilli Rasathanesi'nden olası 7 büyüklüğündeki Marmara depremi konusunda uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD olası depremlere karşı vatandaşları son dakika açıklamalarıya uyarılarda bulunurken, bir yandan da vatandaşlara her an deprem olacakmış gibi davranılması gerektiği ve deprem anında insanlar paniğe kapıldığından deprem çantasının mutlaka önceden hazırlanması gerektiğini söylüyor. Peki deprem çantası hazır mı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasında bulunması gereken yiyecek ve giyecekler neler?

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:08
Deprem çantası hazır mı? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında bulunması gerekenler neler?Kandilli Rasathanesi'nden olası 7 büyüklüğündeki Marmara depremi konusunda uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD olası depremlere karşı vatandaşları son dakika açıklamalarıya uyarılarda bulunurken, bir yandan da vatandaşlara her an deprem olacakmış gibi davranılması gerektiği ve deprem anında insanlar paniğe kapıldığından deprem çantasının mutlaka önceden hazırlanması gerektiğini söylüyor. Peki deprem çantası hazır mı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasında bulunması gereken yiyecek ve giyecekler neler? 

Vatandaşlar deprem çantası nerede durmalı, deprem çantası nereden alınır? sorularını da sormaya devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerde bulundurulması gereken Afet ve Acil Durum Çantası ve içeriği yeniden gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan örnek Afet ve Acil Durum Çantası'nda, olası bir deprem ve afet sonrası hayat kurtaracak malzemelere yer verildi.

Deprem çantasında neler olmalı?

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemeler arasında düdük, el feneri, makas gibi yaşam malzemeleri öne çıkıyor. Çantada, her bir aile ferdi düşünülerek yeterli miktarda içme suyu bulundurulması istenirken, sabun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, uyku tulumu, battaniye gibi malzemeler de yer alıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan Afet ve Acil Durum Çantası'nın içerisinde neler olması gerektiği ise başlıklar halinde şu şekilde sıralanıyor:

Deprem çantasında bulunması gereken önemli belgeler neler?

Deprem çantasında bulunması gereken önemli belge fotokopileri ise, yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu vb). Önemli belge fotokopiler, kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Deprem çantasında bulunması gereken giyecekler neler?

İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler.

Su;

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı

Hijyen malzemeler;

Sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, hijyenik ped,

Diğer malzemeler;

İlk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)"

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:08
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