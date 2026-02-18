Deprem bölgesine 1,15 milyar TL’lik destek!

6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sarmaya çalışan deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal toparlanmayı hızlandırmak için yürütülen projeler genişliyor.

1,15 milyar TL destek

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ekonomik ve sosyal toparlanmayı desteklemek amacıyla kapsamlı destek programlarını hayata geçirdi. Ajans tarafından yürütülen projeler kapsamında bölge genelinde toplam 1,15 milyar TL destek sağlandı.

Destekler, üretim altyapısının yeniden kurulması, kırsal faaliyetlerin devamlılığının sağlanması ve sosyal dayanıklılığın güçlendirilmesi hedefiyle üç ana alanda yürütülüyor. Sanayi ve ticaret yatırımlarından tarımsal altyapıya, sosyal destek projelerinden girişimcilik faaliyetlerine kadar uzanan çalışmalar bölgenin kalkınma sürecine çok yönlü katkı sunuyor.

"Sürdürülebilir ekonomik yapı oluşturacağız"

Ahmet Paksu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki yeniden yapılanmayla sınırlı olmadığını vurguladı.

Paksu, "Deprem sonrası süreçte önceliğimiz, ekonomik hayatın en kısa sürede yeniden başlaması ve üretim kapasitesinin sürdürülebilir şekilde artırılması oldu. 1,15 milyar TL’lik destek ile ticaretten sanayiye, tarımdan sosyal kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin önemine dikkat çeken Paksu, "Bölgesel dayanıklılığı artırmak için yalnızca bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. İstihdamı artıran, yerel üretimi güçlendiren ve girişimciliği destekleyen projelerle deprem bölgesinde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nurdağı ve İslahiye’de ticaret yeniden canlandı

Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de ticaret hayat yeniden canlandırıldı. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından inşa edilen 329 dükkanlık İpekyolu Çarşıları tamamlanarak depremzede esnafa teslim edildi. Toplam 15 bin 750 metrekarelik modern ticaret alanları, bölgedeki ekonomik hareketliliğin yeniden başlamasında kritik rol oynadı. Proje, hem esnafın işine dönmesini sağladı hem de ilçelerde sosyal ve ekonomik toparlanmayı hızlandırdı.

Kadın kooperatifine üretim tesisi desteği

Depremden etkilenen kadın üreticilere yönelik kurulan Nurdağı Biber Fabrikası hizmete sunuldu. İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Nurdağı’nda hayata geçirilen proje kapsamında, üretim alanına ihtiyaç duyan kadın kooperatifine modern biber kurutma ve işleme tesisi yapıldı. Gıda üretimine uygun altyapıya sahip tesiste kadınların üretime katılımını destekleyecek teknik donanım sağlandı. Proje ile kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması, yerel ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi ve bölgesel toparlanmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kilis OSB’de enerji altyapısı güçlendirildi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı kapsamında Kilis OSB içerisinde bulunan 8 trafo binası yenilenirken, 3 trafo binası tamamen yeniden inşa edildi. Ayrıca eski tip sistemlerin yerine kurulan 35 kapalı şalt modüler hücre ile enerji altyapısı modernize edildi. Yapılan çalışmalar sayesinde elektrik kesintilerinin önüne geçilerek üretimde süreklilik sağlandı ve iş güvenliği şartları güçlendirildi. Proje, bölgedeki sanayi tesislerinin daha verimli ve kesintisiz faaliyet göstermesine katkı sundu.

İpekyolu Tekstilkent projesi tamam

Deprem sonrası üretim kapasitesini artıracak olan Adıyaman İpekyolu Tekstilkent, sanayi altyapısına önemli katkı sağlayacak. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 6 bin metrekare kapalı alanda ve 12 atölyeden oluşan tesis, ilin üretim gücünü ve ticaret hacmini artıracak önemli bir sanayi yatırımı olarak hayata geçirildi.

Proje ile depremden etkilenen bölgedeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması, istihdam imkanlarının genişlemesi ve yerel sanayi altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Tekstilkent, Adıyaman’ın toparlanma sürecine katkı sağlayacak stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.

Gerger Tekstilkent hayata geçirildi

Gerger merkezde toplam 4 bin metrekare alanda ve 3 atölyeden oluşan Gerger Tekstilkent, ilçede kurulan tek fabrika olma özelliği taşıyor. Tekstilkent ile ilçede üretim altyapısı oluşturularak ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Tesisin, istihdamın artırılmasına ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım Mükemmeliyet Merkezi Hizmete Açıldı

30 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, 4 bin 500 metrekarelik üretim alanı ile bölgenin tarımsal işleme ve üretim altyapısını güçlendirecek önemli bir merkez niteliği taşıyor. Tesiste, tam kapasitede yıllık 500 ton bademin işlenerek badem yağı, badem unu, badem ezmesi ve file badem üretiminin yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, 300 üretici ile sözleşme yapılması ve bu üreticilerden satın alınan Trabzon hurması, üzüm, domates, biber gibi meyve ve sebzelerin kurutulması ile yıllık 135 ton kurutulmuş meyve ve sebze üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Soğuk hava tesisinde ise yıllık 900 ton sebze ve 100 ton meyve depolanması planlanmaktadır.

Deprem nedeniyle hasar gören pazar yerlerinin yeniden oluşturulması amacıyla hayata geçirilen İslahiye Yöresel Ürünler Pazar Yeri Projesi, deprem sonrası toparlanma sürecinde üretici kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren önemli adımlar arasında yer alıyor.

Sulama altyapısı yeniden hizmete alındı

Depremden etkilenen Altınüzüm Beldesi’nde hasar gören sulama altyapısının onarımı kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda beldedeki 11 sulama kuyusu ve ilgili ekipmanlar aktif hale getirilerek sulama sistemi çiftçilerin kullanımına sunuldu. Proje ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bölgedeki üreticilerin faaliyetlerine kesintisiz devam etmesi amaçlanıyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde kurulan sosyal girişimcilik merkezleri, geçim kaynağı üretim tesisleri ve sağlanan KOBİ hibeleriyle bölgedeki girişimcilik ve istihdam altyapısı güçlendirildi.

Sosyal kalkınmayı desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla üç ilde kapsamlı destek programları hayata geçirildi. Bu kapsamda 13 sosyal girişimcilik merkezi, 14 geçim kaynağı üretim tesisi ile ekonomik ve sosyal altyapı güçlendirilirken, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 343 KOBİ’ye de hibe desteği sağlandı. Sosyal girişimcilik merkezleri; bireylerin mesleki beceri kazanmasını, üretime katılmasını ve kendi işini kurabilmesini destekleyen eğitim, mentorluk ve üretim imkânları sunarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor. Geçim kaynağı tesisleri ise yerelde üretimi teşvik eden, istihdamı artıran ve özellikle kadınlar ile gençlerin ekonomik hayata katılımını destekleyen üretim altyapıları olarak faaliyet gösteriyor. Hayata geçirilen bu desteklerle girişimcilik kapasitesinin artırılması, üretimin yaygınlaştırılması ve dezavantajlı kesimlerin ekonomik hayata katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.