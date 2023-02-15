Deprem bölgesindeki çiftçiler için flaş karar
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, deprem bölgesindeki illerimizde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) görev alanındaki hububat ve bakliyatların cins ve kota sınırı olmaksızın satın alınacağını duyurdu.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kirişçi, “Deprem afetinden etkilenen illerimizde ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimize destek olmak amacıyla; Toprak Mahsulleri Ofisinin görev alanındaki hububat ve bakliyatlar, cins ve kota sınırı olmaksızın TMO tarafından satın alınacaktır. Çiftçimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
TMO da, sosyal medya hesabından, alımlara ilişkin detayları paylaştı.