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Yaşam Deprem bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! mu? Meteoroloji 11 ilde hava durumu tahminini güncelledi
Yaşam

Deprem bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! mu? Meteoroloji 11 ilde hava durumu tahminini güncelledi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 18:34:00 - 2024-06-20 19:02:02
Deprem bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! mu? Meteoroloji 11 ilde hava durumu tahminini güncelledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü afet bölgesi hava tahmin raporunu yayınlamaya devam ediyor. Depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Hava durumu bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte 21 Haziran 2024 deprem bölgesinde il il hava durumu...

Deprem bölgesi hava tahmin raporu yayınlandı. 21 Haziran 2024 Meteoroloji 11 ilde hava durumu raporunu yayınladı. İşte deprem bölgesinde bulunan 11 ilde hava durumu...

Osmaniye 23/35 derece

Adıyaman 28/41 derece

Elazığ 19/36 derece

Malatya 18/36 derece
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa 30/42 derece

Adana 24/36 derece

Kilis 24/40 derece

Kahramanmaraş 24/41 derece

Hatay 23/31 derece

Diyarbakır 23/41 derece

Gaziantep 24/40 derece

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