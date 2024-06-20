Deprem bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! mu? Meteoroloji 11 ilde hava durumu tahminini güncelledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü afet bölgesi hava tahmin raporunu yayınlamaya devam ediyor. Depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Hava durumu bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte 21 Haziran 2024 deprem bölgesinde il il hava durumu...
Deprem bölgesi hava tahmin raporu yayınlandı. 21 Haziran 2024 Meteoroloji 11 ilde hava durumu raporunu yayınladı. İşte deprem bölgesinde bulunan 11 ilde hava durumu...
Osmaniye 23/35 derece
Adıyaman 28/41 derece
Elazığ 19/36 derece
Malatya 18/36 derece
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Şanlıurfa 30/42 derece
Adana 24/36 derece
Kilis 24/40 derece
Kahramanmaraş 24/41 derece
Hatay 23/31 derece
Diyarbakır 23/41 derece
Gaziantep 24/40 derece
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