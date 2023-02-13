Deprem bölgesinde salgın hastalık riski!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından yol kenarında biriken çöpler, içme suyuna erişimde yaşanan sıkıntı ve beraberinde gelen hijyen sorunu en büyük problemler arasında yer alıyor.

Depremin etkilediği şehirlerde yeni salgın riski ise kapıda…

NTV’nin haberine göre; uzmanlar büyük afetlerin ardından beslenme, hijyen ve sağlıklı içme suyuna erişimde yaşanan sıkıntıların salgına zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonu riski

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hava sıcaklığının eksi derecelerde olması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonları ve depremde kirli yaralanmalar sonucu çıkabilecek enfeksiyonlara karşı uyardı.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temizlikle ilgili problem olduğunu ancak belediye ekiplerinin temizlik için sahaya çıktıklarını dile getirdi. Güngör, "Temizlik hizmetini yoğun şekilde yerine getiriyorlar" dedi.

Pakistan'da 2005 yılında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ishal vakaları yüzde 42 arttı.

Japonya'da 2011'deki 9 büyüklüğündeki depremden sonra ise influenza ve norovirus salgınları tespit edildi.

Koca: Aşılar sevk edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, enfeksiyon riskine karşı bir dizi önlem alındığı açıkladı.

Koca, "Deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetenoz aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerinde hijjen malzemeleri desteği sağlamaktadır" diye konuştu.