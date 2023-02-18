Deprem bölgesinde çılgına döndü! 2 bin TL istediler, isyan etti: 'Beni devletim kurtarsın'

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eşyalarını kurtarmak için komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı apartmandaki evine çıkan bir vatandaş isyan etti. 3. katındaki evinden inemeyen Ökkeş Can ve eşi itfaiye aracı ile kurtarıldı. Vinçlerin kendisini indirmek için 2 bin TL istediğini ileri süren öfkeli Can, 2 vince de binmeyi kabul etmeyip 'Beni devlet kurarsın' deyince gergin anlar yaşandı. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden ikna çabalarının ardından depremzede ve eşi belediyenin merdivenli kurtarma aracıyla evden alındı.

''BENİ DEVLETİM KURTARSIN''

Aşağıdaki vinç sahibine hakaretler yağdıran Ökkeş Can'ı duyan bölgedeki görevli korucular adamı ikna etmek için çalıştı ancak başaramadı. Ardından vinç sahibini ikna eden korucular bu defa da ev sahibinin inadıyla karşılaştı. Yoldan geçen 2'nci bir vinçi durduran ekipler Can'ın bunu da kabul etmemesi üzerine zor anlar yaşadı. Hiçbir özel vinçle inmeyeceğini söyleyen adam 'Beni devletim kurtarsın' diye inat etti.

Bunun üzerine koordinasyon merkezinden yardım istendi. Bölgeye gönderilen merdivenli kurtarma aracı ayakta zor duran binaya yanaşıp adam ve eşini binadan çıkardı. Yaklaşık 2 saat ekipleri meşgul eden Ökkeş Can'ın elinde bir avize ile aşağı inmesi dikkati çekti.