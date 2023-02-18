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Gündem Deprem bölgesinde büyük skandal! Asın bu alçakları
Gündem

Deprem bölgesinde büyük skandal! Asın bu alçakları

Adana'da depremzedelerin 2 otomobil, 13 motosiklet ve 11 elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 20:31:00 -
Deprem bölgesinde büyük skandal! Asın bu alçakları

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde, Adana’da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti.

Bu durumu fırsat bilen hırsızlar vatandaşın bırak gittiği araçlarını çalmaya başladı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobil, 13 motosiklet, 11 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı ve 12 şüpheliyi tespit etti.

Operasyon için harekete geçen polis, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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