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Deprem bölgesinde bayram namazı mesirelikte kılındı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde depremzedeler, Kurban Bayramı namazını açık alanda kıldı - Denizli Valisi Hasan Karahan: - "Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz"

11 Ağustos 2019 Pazar 08:30
Deprem bölgesinde bayram namazı mesirelikte kılındı

DENİZLİ (AA) - Deprem yaşanan Denizli'nin Bozkurt ilçesinde vatandaşlar bayram namazını mesirelik alanda kıldı.

Merkez üssü Bozkurt olan ve 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.25'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından camilerin hasar gördüğü ilçede belediyeden anons yapılarak vatandaşların Kaymakamlık binası arkasındaki ağaçlık alanda bayram namazını kılabilecekleri duyuruldu.

Alana gelen depremzedeler kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı.

Namazda Bozkurt Müftüsü Ahmet Demirel, yaşanan deprem nedeniyle cemaate geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilçe sakinlerinin bayramını huzur içinde geçirmesini temenni etti.

Merkez Camisi müezzini Veysel Yıldız'ın kıldırdığı namaza Vali Hasan Karahan, Kaymakam Hasan Sadebıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Vali Karahan gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Büyük bir deprem yaşamalarına rağmen can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Karahan, "Ama ufak tefek maddi hasarlar var. İlk etapta ağır hasarlı binaların yıkılması işlemleri yapılacak. Onun dışında çadırlarda vatandaşlarımız kalmaya devam ediyor. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini sağlıyoruz. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz." dedi.

Depremzedelerden Hasan Dalbay, deprem camilere hasar verdiği için namazı dışarıda kıldıklarını ve Allah'ın güzel bayramlar nasip etmesini diledi.

Osman Dalbay da açık havada namaz kılmanın daha güzel olduğunu dile getirdi.

İlhami Bayar acı bir olay yaşandığını dile getirerek, "Doğada namazı kılmak çok güzel birşey. İnşallah yakın bir tarihte camilerimiz açılır." diye konuştu.

Vatandaşlardan bazıları belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmek için yola koyulurken, kimileri ise evlerinin bahçesinde ibadetlerini yerine getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:30
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