Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor!
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede binlerce depremin kaydedildiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Sadece 29 Mayıs saat 03:00 itibarıyla toplam 28 bin 990 adet deprem çözümü yapılmıştır” dedi.
Özener “6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 29 Mayıs 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 28990 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 855 oldu. Bölgede deprem sayısındaki azalma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.