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Yerel Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor!
Yerel

Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 10:42:00 -
Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede binlerce depremin kaydedildiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Sadece 29 Mayıs saat 03:00 itibarıyla toplam 28 bin 990 adet deprem çözümü yapılmıştır” dedi.

Özener “6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 29 Mayıs 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 28990 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 855 oldu. Bölgede deprem sayısındaki azalma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

543

akit türkiye alternatifsiz adaylar seçimi olduğu için erdoğana evet dedi mecburiyetten başka çare yok 90 milyon ülke iki aday arasında sıkıştı kaldı bunu zafer sanmayın bu zafer değil bu rakipsiz kurultay seçimi adayı gibi bir seçimdi dolayısıyla ona göre davransınlar akp akp seçilmiş değil mecburi oy verilmiş adaydır abd nato kuklası chp lideri karşısında başkada aday yok
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