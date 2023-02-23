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Gündem Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Anaokulundaki korku ve panik böyle kaydedildi
Gündem

Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Anaokulundaki korku ve panik böyle kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisi Malatya'da bir anaokulunda güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 22:30:00 -
Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Anaokulundaki korku ve panik böyle kaydedildi

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı.

O anlar kameralara yansıdı

Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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