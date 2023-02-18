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Gündem Deprem anında ne yapmalı! İşte evin en güvenli yeri...
Gündem

Deprem anında ne yapmalı! İşte evin en güvenli yeri...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Yaşanan büyük felaketin ardından birçok kişi depremde evin neresinde durmalıyız sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bu sorunun cevabını deprem bölgesindeki uzmanlar verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 07:50:00 -
Deprem anında ne yapmalı! İşte evin en güvenli yeri...

Kahramanmaraş depreminde yüzlerce kişiyi enkazdan çıkaran Gürsu Belediyesi Sivil Savunma Görevlisi Hafsa Özcü ve Gürsu Belediyesi Sivil Savunma Amiri Talha Şahin merak edilen soruyu cevapladı. 6 tane çocuğu koltuk kenarından çıkardığını belirten Şahin, genelde koltuk kenarı ve sabitlenmiş eşyaların yanına sığınan kişilerin hayata tutunabildiğini söyledi. TRT Haber'in haberine göre, Uzman isimler bu eşyaların sayesinde insanlar için yaşam üçgeni oluştuğunu ifade etti.

DEPREM ESNASINDA NERELERE GİDİLMEMELİ?

Deprem esnasında bulunulmaması gereken en önemli noktalarda biri olarak merdiven boşlukları ve koridorlar işaret ediliyor. Hafsa Özcü "Apartmandaki merdiven boşlukları, asansör boşlukları ve koridorlarda bulunmamak gerekiyor" dedi.

Uzmanlar deprem öncesi vatandaşların ev planlaması yapması ve deprem anından kimin ne yapacağını? Nereye sığınacağını bilmesi gerektiğini belirtiyor.

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