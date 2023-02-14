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Gündem Deprem anında korku dolu anlar! Apartmanın duvarları patlarken çocuklarıyla kendilerini son anda dışarı attılar
Gündem

Deprem anında korku dolu anlar! Apartmanın duvarları patlarken çocuklarıyla kendilerini son anda dışarı attılar

Kahramanmaraş depreminin etkilediği Adana'da apartmanın duvarlarının patladığı ve bina sakinlerinin korkuyla kendini dışarı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 19:41:00 - 2023-02-14 20:03:04

Adana'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı. Bir başka apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın duvarlarının patladığı anlar görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı.

Duvarlar patlarken çocuklarıyla apartmanı terk ettiler

Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı'nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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