Deprem anında en çok panik ve korku zarar veriyor!

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açtı. Sabaha karşı 04.17’de Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin başta olmak üzere çok geniş bir bölgede hissedilen deprem can kayıplarına neden oldu. Deprem anında soğukkanlı olunmasının önemini vurgulayan uzmanlar, camdan veya balkondan atlamak yerine deprem anında güvenli ve büyük bir eşyanın yanında ‘çök, kapan, tutun’ davranışını yapmak gerektiğini belirtiyor. İSG Uzmanı Dr. Nuri Bingöl, büyük eşyaların sabitlenmesini, delici ve kesici aletlerin kapalı yerlerde tutulması gerektiğini vurguladı.

Eşyalar sabitlenmeli!

Deprem öncesi hazırlığın önemini vurgulayan Dr. Nuri Bingöl, deprem anında sarsıntıdan devrilebilecek büyük eşyaların duvara sabitlenmesi gerektiğini söyledi. Çerçeve ve raf gibi düştüğünde zarar verebilecek eşyaların mümkünse bulundurulmaması gerektiğini belirten Dr. Nuri Bingöl, bu mümkün değilse bu eşyaların iyice sabitlendiğinden emin olunması gerektiğini hatırlattı.

Merdiven ve asansörlere yönelmek tehlikeli!

Deprem anında panik yapılmaması gerektiğini kaydeden Dr. Nuri Bingöl, özellikle bulunulan yerden kaçmaya çalışmanın çok tehlikeli olduğunu vurguladı. Panik duygusunun, insanların yapmaması gereken davranışlarda bulunmasına yol açacağını ifade eden Dr. Nuri Bingöl, “Camdan veya balkondan atlamak, deprem anında evde kalarak güvenli bir büyük eşyanın yanında ‘çök kapan tutun’ davranışından çok çok daha fazla tehlikelidir. Yapılmaması gereken davranışların başında camlardan veya balkonlardan atlamak bulunmaktadır. Aynı şekilde binaların depreme en dayanıksız olan yerleri genelde merdivenlerdir, çökme riskinin en çok olduğu yerler buralardır. Dolayısıyla merdivenlere yönelmek, bir an önce dışarıya çıkma isteği, hatta asansörleri kullanmaya yeltenmek de çok yanlış davranışların başında gelmektedir.” uyarısında bulundu.

Depreme hazırlık, hayatta kalma şansını artırıyor

Depremde soğukkanlı olmanın bir kez daha altını çizen İSG uzmanı Dr. Nuri Bingöl, “Daha önce yapmış olduğumuz tatbikatlarda elde ettiğimiz bilgilerle ve depremlere hazırlıklı olmak ile hayatta kalma şansımız arttırırız.” dedi. Depremin bir panik anı olduğu ve deprem öncesinde tatbikatların önemli olduğunu belirten İSG uzmanı Dr. Nuri Bingöl, “Deprem anını panik yapmadan atlatmak ya da daha az paniğe kapılmak için deprem tatbikatları çok önemlidir. Geçtiğimiz yıl Türkiye çapında yapılan tatbikat gibi, daha birçok denemenin gerek ülke bazında gerek kurum bazında gerekse de aile içinde yapılması deprem anındaki soğukkanlı davranışları sağlayacak ve yapmamız gereken hareketleri otomatik hale getirerek depremden en için önemli bir etken oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

Dayanıklı eşyalar yanında “Çök-Kapan-Tutun” hareketi yapılmalı

Tatbikatlarda yapılan “çök - kapan - tutun” hareketlerinin de önemini bir kez daha vurgulayan Dr. Nuri Bingöl, “Daha önemlisi ise nerede çöküp kapanarak tutunacağımızdır. Bunun için de hayat üçgeni dediğimiz boşlukların oluşabileceği dayanıklı büyük eşyaların yanını tercih etmek gerekmektedir. Çamaşır veya bulaşık makinaları bunun için uygun dayanıklı eşya olabilir.” diye konuştu.

Hayat üçgeni oluşturacak eşyalar önemli!

Çocukların uyuduğu odalarda alınması gereken önlemlere de değinen İSG uzmanı Dr. Nuri Bingöl, “Bu önlemlerin tamamı çocukların bulunduğu odalarda daha hassas şekilde uygulanmalıdır. Mümkün olduğunca bu odalarda hayat üçgeni oluşturabilecek sağlam büyük eşyaların da duvara sabitlenerek bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Çocuklarımıza da sürekli eğitimler ve denemelerle deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda davranış değişikliği ve bilinç oluşturulmalıdır.” tavsiyesinde bulundu.

Delici, kesici aletler kapalı yerlerde olmalı

İSG uzmanı Dr. Nuri Bingöl, kesici ve delici aletleri de sadece deprem anındaki zararı önlemek için değil genel kapsamda yaralanmaların önüne geçebilmek için kapalı çekmecelerde tutmanın yine deprem anında da güvenli davranış olarak ortaya çıktığını söyledi.