Deprem, aileleri ayırdı! Kimliksiz bebekler ailelerine bu yöntemle kavuşuyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremler dolayısıyla büyük zarar gören Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen çocuklardan 6'sının ailesi aranıyor. 'Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimlerin verildiği çocukların hastanede tedavileri devam ediyor.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan iki depremde 11 ilde büyük hasar meydana geldi. Bu illerden biri olan Hatay'da da büyük yıkımlar gerçekleşti. Depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesindeki hastalar ise çevre illere nakledildi. Bu hastaların arasında çok sayıda bebek de yer aldı. Bugüne kadar 0-2 yaş grubu kimliksiz birçok bebek DNA eşleşmesi sonucu ailelerine teslim edilirken, 6 çocuğun aile bilgilerine henüz ulaşılamadı. Geldikleri bölgelere göre kodlandırılan bebeklerin, ailelerinden gelecek güzel haberler bekleniyor.

"9 binin üzerinde vatandaşa sağlık hizmeti verdik"

Depremde verilen sağlık hizmeti ve depremzede çocuklarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, 11 ili etkileyen büyük bir depremin yaşandığını söyledi. Kötü bir deneyim yaşadıklarını kaydeden Aydınlı, “Pandemide nasıl tolere etmeye çalıştıysak depremde de tolere etmeye çalıştık. Tabi deprem birden geldi ve o yüzden hazırlık süreci olmadı. An itibariyle 9 binin üzerinde hem depremzede hem de deprem bölgesinden kentimize gelerek sağlık hizmeti almak için hastanemize başvuran hasta var. Şu an 300'ün üzerinde yatan hastamız mevcut. Bunların içerisinde doğum yapmak için yatan gebelerimiz de onkoloji tedavisi almak için bölgeden gelen hastalarımız da var. Ortopedi ve plastik cerrahisinde tedavisi devam eden depremzedelerimiz var. Bu hastalarımızın tedavi süreçleri biraz uzun olacak. Bizim tahminlerimize göre tedavileri tamamlansa bile arkasından bir fizik tedavi süreci bizi bekliyor olacak” dedi.

"800'ün üzerinde ameliyat gerçekleştirildi"

Bu süreçte ameliyatların da hiç durmadığını vurgulayan Aydınlı, "Gerçekten sayılar inanılmaz rakamlarda. 800'ün üzerinde vatandaşımız ameliyat edilmiş ama her bir kişiyi tek ameliyat olarak görmeyin. Bazı hastalarımızı 2, 3 hatta 4 defa ameliyata aldığımız oldu. Ameliyathanemiz 24 saat boyunca hizmet verdi ve hiç durmaksınız doktorlarımız ameliyat yaptı. Ben özellikle ameliyathane ekiplerine, cerrahlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ayrı bir hissiyat. Bir an önce ameliyat edip, sağlığına kavuşturmak için uğraşma çabası. Şimdi aynı hastaların ertelenebilir ameliyatları vardı. Şimdi de onların ameliyatlarını yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"6 çocuk kimsesiz kodlamasıyla hastanemizde tedavi altında"

Yetişkinlerin yanında çok sayıda çocuğu da tedavi ettiklerini dile getiren Aydınlı, “664 çocuğumuzu taburcu ettik. Bunlardan 46'sı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarına teslim edildi. 618 çocuk ise aileleriyle eşleştirildi ve teslim edildi. Şu anda hastanemizde 14 çocuk yatıyor. Bunlardan 8 tanesinin aile bilgisi var ama tedavileri devam ettiği için eşleştirilmeleri henüz yapılmadı. Fakat 6 çocuğumuz 'kimsesiz' kodlamasıyla, yani çıktıkları bölgeye göre 'Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimler verilerek hastanemizde tedavi altında. Bu çocuklarımızın fotoğrafları ilgili sayfalara yüklendi. Biz yine duyuru yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda kayıp başvurusunda bulunanların ulaşacağı yerler belli. İnşallah bir gün aileleriyle eşleştirmeyi başarırız” ifadelerini kullandı.

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