Türkiye deprem gerçeğinin olduğu ülkelerden biri. 2020 yılında ülkemizde pek çok deprem meydana geldi. Ocak ayında yaşanan Elazığ depremi ise can kayıplarına yol açtı. Bu sebeple pek çok kişi zaman zaman internette “Deprem mi oldu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, deprem mi oldu?

Deprem nedir?

Deprem bir diğer adıyla zelzele yer kabuğunda oluşan sismik dalgalanmanın yeryüzünü sarsması olayına verilen isimdir.

Deprem fırtınası nedir?

Deprem fırtınasının ne olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Deprem fırtınası ile artçı sarsıntılar aynı şey değildir. Deprem fırtınası belirli bir bölgede meydana gelen deprem dizilerine verilen isimdir.

Son depremler | Son dakika deprem

Vatandaşlar internette sık sık en son meydana gelen depremleri araştırıyor. Güncel depremlere anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitelerinden ulaşmanız mümkün.

Kandilli Rasathanesi son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi internet sitesinden anlık olarak Türkiye ve dünyada meydana gelen depremlerin büyüklüğünü ve derinliğini yayınlıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD son dakika deprem bilgilerini anlık olarak internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Bazı noktalarda AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin verdiği rakamlarda küçük değişiklikler olabiliyor.

İstanbul deprem

1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi’nin ardından uzmanlar sık sık İstanbul depremine karşı milyonları uyarıyor. 2019 yılı sonunda İstanbul Silivri’de yaşanan depremler yürekleri ağızlara getirdi. 11 Ocak 2020’de yaşanan İstanbul’daki deprem de gelecek adına tedirgin etti. Uzmanlar büyük İstanbul depreminin seslerinin yaklaştığının ve bu sebeple daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Büyük İstanbul depremi

İstanbul tarih boyunca pek çok büyük deprem yaşadı. Tarihi kaynaklarda İstanbul’da yaşanan depremlerde büyük kayıplar olduğu ifade ediliyor. Benzer bir depreme karşı İstanbullular uzmanlarca uyarılmaya devam ediyor.

Deprem takip

Vatandaşlar Türkiye’de yaşanan son depremleri sık sık araştırıyor. Son dakika depremlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinden takip edebilirsiniz.