Depolarda saklanacak tarımsal ürünlere destek miktarları belli oldu!

Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç için ton başına 6 lira, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi için 8 lira, ayçiçeği için 10 lira, fındık, zeytin ve zeytinyağı için 15 lira, pamuk için 25 lira, antepfıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm için 30 lira aylık kira desteği verilecek.

Ayrıca, söz konusu ürünlere ton başına 25 ila 100 lira nakliye ücreti ve 6 ila 50 lira analiz ücreti desteği sağlanacak.

Kira destekleri, 2023 yılı hasat dönemi için en fazla 6 ay süreyle belirtilen ücret ve miktarlarda üretici ve bunların örgütlerine ödenecek.

Son başvuru tarihi 30 haziran

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için mevcut üretim yılına ait ürünlerin depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü arasında lisanslı depoya girmiş olma şartı aranacak.

Üretici ve örgütlerinin nakliye ile analiz ücreti desteklemesinden faydalanabilmesi için de kira desteği başvurusu yapması gerekecek.

Geçen yıla ilişkin kira, nakliye ve analiz desteği müracaatlarının, 30 Haziran 2024'e kadar üretici ve bunların örgütlerinin kayıtlı bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

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