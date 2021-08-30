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Yerel Depoda yangın çıktı! 30 bin ton...
Yerel

Depoda yangın çıktı! 30 bin ton...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın çıktı. Firma yetkilileri yanmayan balyaların güvenli bölgeye taşınması için çalışma başlatırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor

Yeniakit Publisher
2021-08-30 22:18:00 - 2021-08-30 22:31:29
Depoda yangın çıktı! 30 bin ton...

Adana'da ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle biyokütle enerji tesisinde kullanılmak üzere depolanan 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoya sıçradı.

Balyaların hızla tutuşmasıyla durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Firma görevlileri yanmayan balyaları güvenli bölgeye taşımak için çalışma başlattı. Bölgeye gelen 2 itfaiye, 1 arazöz ve 3 su tankerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

 

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