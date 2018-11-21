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Depo baskınları sonrası soğan fiyatları bir günde değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "depoları basacağı" çıkışının ardından soğanların stoklandığı depolara denetim gerçekleştirdi. Düzenlenen baskınların ardından soğan fiyatlarında 20-30 kuruş civarında düşüşler oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:59
Depo baskınları sonrası soğan fiyatları bir günde değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı yetkililer, stok edilen depolardaki soğanların tespitiyle ilgili denetimler gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük deponun açıldığını gördük. Bir iki gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşüş var" dedi.

Stokçulara göz açtırılmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük deponun açıldığını gördük. Bir iki gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşüş var" dedi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan denetimlere ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Korkmaz, Polatlı'nın soğan üretiminin üçte birini karşıladığını ve her yıl 500 bin ton civarında soğan üretildiğini belirtti.

Soğan fiyatlarında düşüş başladı

Türkiye'nin ortalama 1 buçuk milyon ton civarında soğan ihtiyacı olduğu bilgisini veren Korkmaz, son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen artışa bağlı olarak bakanlığın denetimleri arttırdığını ifade etti. Soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki köyde denetim yapıldığını kaydeden Korkmaz, "Soğanı ucuz hasat döneminde alıp depolarda stok yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Daha önce yapılan denetimlerde depoların bir kısmı kapalıydı, bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük deponun açıldığını gördük. Bugün itibariyle hallere soğan sevkiyatı başladı ve soğan fiyatlarında düşüş başladı.

"Arz açığı yok"

Bir iki gün öncesine göre 20 - 30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşüş var. Ürünlerin maliyetlerini ve depolara giriş fiyatlarını da bakanlık olarak takip ediyoruz. Soğanın olması gereken fiyatın üzerinde olduğunu biliyoruz. Bunu yapan belli tüccarlar soğanı depolayıp fiyatı yükseltme çabası içerisindeler, işbirliği içerisinde bununla ilgili gerekli mücadeleyi veriyoruz ve soğan üretimi yapılan tüm köylerde denetim devam ediyor" diye konuştu. Korkmaz soğan üretiminde bir arz açığı olmadığını vurguladı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:59
  1. Ankara
  2. Maliye Bakanlığı
  3. Polatlı
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Bülent Korkmaz
  6. Tarım ve Orman Bakanlığı

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