Deplasmanda sadece 1 galibiyeti olan Beşiktaş, Karagümrük karşısında!
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Souza, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti.
Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.
Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.
Deplasmandaki 10 maçta bir galibiyet
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı.
Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi.
Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.
Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı.
Cezalarını tamamlayan Domagoj Vida ve Francisco Montero, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.
Vida, sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemedi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Montero da geçen haftaki mücadelede takımını yalnız bırakmıştı.