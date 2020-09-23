  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı
Spor

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:47:27 -
Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.

NBA play-off'larına, Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi.

Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.

Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Lakers'ta all-star LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!
Siyaset

Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!

İstanbul'da jigolo çetesine yapılan operasyonda yakalanan Beylikdüzü Belediyesi çalışanı H.Ç., CHP'li Meclis Üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni çıktı..
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

Çin'den savaş açıklaması
Dünya

Çin'den savaş açıklaması

Birleşmiş Milletler'deki 75'inci Genel Kurula mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıca..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı