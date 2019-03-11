Dentapol Zeytinburnu’nda açıldı

Türkiye’nin en popüler diş klinik zincirlerinden birini oluşturan Entamed Grup, yeni kliniğini “dentaGROSS” markası ile İstanbul / Zeytinburnu’nda yoğun katılım ve büyük bir törenle açtı.

Diş Hekimi Hamit Yenikan ve Diş Hekimi Seyfettin Yanık tarafından Gümüşsuyu bölgesinde açılan 3 katlı klinik, 5 üniteden oluşuyor. Koşulsuz memnuniyet ilkesiyle açılan DentaGross Zeytinburnu’nda protez, estetik diş hekimliği, ortodonti, endodonti ve implantolojinin yanısıra cerrahi operasyonlar da gerçekleştiriliyor.

Diş Hekimi Seyfettin Yanık konuşmasında amaçlarının Zeytinburnu’nda kurumsal bir marka çatısı altında hizmet vermek olduğunu söylerken, kurumsal bir yapının avantajları sayesinde hastalarına daha kolay, hızlı ve ekonomik çözümler sunacaklarını dile getirdi.

Entamed Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Yalçın Genç de açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Daha fazla hastamızın gülmesini sağlamak için 23 yıl çok çalıştık. 2018 yılında zincirleşme ve Türkiye’de büyüme kararı aldık. Diş hekimliği sektöründe 20 yılı aşkın zamandır çok büyük emekler vererek öncü hale getirdiğimiz “dentapol” markasının kalite, yönetim ve idari yapısı artık Entamed güvencesi altında “dentaGROSS” markası ile Zeytinburnu’nda. Yıllar içinde ilkeli, güler yüzlü hizmet ve koşulsuz hasta memnuniyeti politikamız sayesinde hastalarımız tarafından güven duyulan bir marka haline geldik. Bu politikamızı kurumsallaşma ve standardizasyon potasında eriterek Zeytinburnu halkına hizmet sunacak olmaktan onur duyuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor Türkiye’nin en hızlı büyüyen diş kliniği zinciri olarak güzel ülkemizin birçok noktasında yeni “dentapol” ve ”dentaGROSS” klinikleri kuracağız. Kararlıyız, azimliyiz, çok çalışıyoruz tek isteğimiz daha çok gülen yüz” dedi.