Dental Estetik Kurucusu Uğur Turan: Döviz kurlarındaki artış sektöre olumlu yansıdı

Uğur Turan, Dental Estetik'e yurtdışından gelen sağlık turistlerinin sayısının sürekli olarak arttığını belirtti ve şunları dile getirdi: "Dental Estetik olarak, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle yurtdışından gelen hastalarımıza en iyi deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Onlara sadece müşteri olarak bakmıyoruz. Onlar aynı zamanda ülkemize bir kazanç sağlıyorlar ve Türkiye'nin doğal yollarla reklamının yapılmasına katkı sunuyorlar."

Turan, Türkiye'nin diş tedavisi ve sağlık estetiği alanında tercih edilmesinin sadece maddi olanaklarla ilgili olmadığını vurgulayarak şunları ifade etti: "Türkiye, sağlık sektöründe dünya genelinde önemli bir konuma sahip. Nitelikli doktorlar, ileri teknolojiye sahip tesisler ve hasta odaklı yaklaşımlarıyla dünyanın ilgi odağı haline geldiler. Türkiye'nin sahip olduğu sağlık altyapısı ve profesyonel kadrolarıyla sağlık turizmi açısından avantajlı bir destinasyon olduğu yadsınamaz bir gerçek artık.”