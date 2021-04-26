Densize Azerbaycan’dan sert tepki

Muhammet Kutlu Ankara

Densiz lakabıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 yılında gerçekleşen Ermeni tehcirini “soykırım” olarak adlandırmasına Türkiye’nin yanı sıra kardeş Azerbaycan’dan da sert tepkiler yükseldi. İktidardaki Yeni Türkiye Partisi Milletvekili Fatma Yıldırım, Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Teşkilatı Başkanı Namık Muradov ve Ankara-Bakü haber portalı Genel Yayın Yönetmeni Araştırmacı Yazar Oktay Hacımusalı, asıl soykırımı Ermeniler’in yaptığını bu konuda Türkiye’ye en son ders verebilecek ülkenin ise ABD olduğunu söyledi.

Gerçek, yüzlerini kızartır

Milletvekili Yıldırım, Biden’ın açıklamasının siyasi ve gerçek dışı olduğunu belirterek, “1915'te asıl Türklerin soykırıma maruz tarihi belgelerle sabittir. Sözde Ermeni soykırımının Batı ülkelerinin gündeminde hep durması da sadece siyasi amaçlara hizmet etmiştir. Ermenilerin uydurma iddiaları o ülkeler tarafından araç olarak kullanılsa da tarihi bu şekilde tahrif etmek imkansızdır. Türk devleti yıllar önce o döneme ilişkin arşivleri açmayı ve ortak bir komisyon kurmayı resmen teklif etti. Ancak yüzünün kızaracağını bilen Ermenistan arşivleri açmayı reddetti. Türkiye üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmak istenen asılsız iddialara karşı Azerbaycan halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye'nin yanındadır” dedi.

Hem soykırımcı hem de utanmaz

Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Teşkilatı Başkanı Namık Muradov ise ABD'nin Biden'in bu yanlışı yüzünden itibar kaybedeceğini söyledi. Azerbaycanlıların 1988-1991’de Batı Azerbaycan'daki 61 köyden vahşice sürüldüğünü söyleyen Namık Muradov, “Dünyanın bir çok bölgesinde soykırımlara imza atanlar ve halen katliamlarına devam edenler utanmadan dünyanın karşısına geçip 1915’teki olaylara soykırım diyebiliyor. Biden çok adilse Ermenistan işgali altındaki doğduğum topraklara gitmemi de sağlasın!” tepkisini gösterdi.

Bindiği dalı kesiyor

Biden’in soykırım ifadesini, Türkiye'nin bölgede artan gücünü çekememesine bağlayan araştırmacı yazar Oktay Hacımusalı “Dünyanın en büyük yalanlarından biridir Ermeni iddiaları. Doğu Akdeniz, Karadeniz, Karabağ, Kıbrıs ve dünyanın birçok sorunlarının çözümü yönünde kendine özgü dış politika sergileyen Türkiye'nin yolunu böyle uydurma iddialarla kesmeye kalkmak akıl karı değildir. Bu Türkiye ABD ilişkilerini iyice zora sokacak. Biden caizse bindiği dalı kesiyor. Karabağ zaferi sonrası Ermeni tarafına verilmek istenen bir moraldan öte Ermenilere de zarar verecek bir yaklaşımdır. ABD Başkanı kaş yapayım derken göz çıkarmıştır ve onun bu düşünülmemiş kararı gerilimi gereksiz yere tırmandıracak bir eylem olmaktan öte uzun vadede ABD'nin de zor duruma düşmesine neden olacaktır” dedi.