Denklik mağdurları çözüm bekliyor! Erdoğan 3 kere talimat verdi ama...

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

Öğrenciler, yabancı dillerini geliştirmek amacıyla yurtdışı yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alıyor. Türkiye’ye geldiklerinde ise denklik sorunuyla karşı karşıya geldikleri ifade ediliyor. YÖK’ten lisans ve lisansüstü diploma denkliği almakta problemler yaşadığı belirtiyor. Türkiye'de toplam 60 binden fazla denklik mağduru olduğunu vurgulayan mezunlar, YÖK'ün uluslararası üniversite tanıma sözleşmesi imzalamış olmasına rağmen Türkiye'ye döndüklerinde diplomalarına denklik verilmediğini belirtiyor.

Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı (ÖGESEN) Dr. Vahdet Özkoçak ile denklik mağduru doktora mezunlarının sorunlarını yeniakit.com.tr'ye anlattı.

"Tersine beyin göçünün önünde engel"

Özkoçak, doktorada denklik mağdurlarına ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimli insanların Türkiye'ye dönüşünün bir şekilde önünün kesildiğini vurguladı.

AK Parti Hükümeti'nin beyin göçünü tersine çevirmek istemesine rağmen bu durumun hala bekletilmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Özkoçak, "Biz denklik sorunu olan arkadaşların ilk önce hak sahibi olup olmadıklarına bakarız. Ben intibak komisyonundayım. Denklik mağduru olan arkadaşların Avrupa'ya uyumlu olan derslerine ve bizim olmazsa olmaz derslerimizi alıp almadığına bakarım. Bunlara baktığımızda bu arkadaşlarımızın çoğunluğu çift dilli, eğitim almış insanlar, yaklaşık 60 bin kişilik bir aileden bahsediyoruz. Aslında yarım milyonluk bir oy potansiyeli var bu insanların. Siyasilerin de bunu gözönüne alması lazım. Bu arkadaşların mahkemeler de dahil haklı oldukları ortada. Bu arkadaşların hakkını ararken bazı insanlara rahatsızlık verdik. Bundan da mutluyum. FETÖ'nün en sevdiği şey devlete küskün insanların olmasıdır. Bu insanların hakkının verilmesi lazım. Bu insanların fark dersi varsa bile bir formül üretilip eksik dersleri verilebilir. Biz TUS sınavına bu arkadaşları kat sayı mağduru olarak sokuyoruz. Devlet bir vatandaşına zorluk çıkarmaması gerekir. Biz Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz. FETÖ irtibatlı bir üniversite varsa ve buralara giden varsa bunlar ayıklansın. 500 bin insanı mağdur etmememiz gerekiyor. Ben bu arkadaşların hakkını ararken devletimiz için yapıyorum bunları. Çift dil bilen ve eğitim almış insanları yurt dışına kaptırmamamız gerekiyor." dedi.

"AB ve ABD havada kapıyor, biz niye dışarıya gönderelim"

AB ve ABD'nin eğitimli insanları havada kaptığını belirten Özkoçak, Yasama, Yürütme ve Yargı'nın sorunları çözmek için adım attığını ancak bazı kilit noktalarda bu kararların askıya alındığını belirterek şunları söyledi:

"Yasama, yürütme ve yargı evet diyorken birkaç bürokratın yüzünden bu arkadaşlarımızı kaptırmamalıyız. ABD ve AB, tıpçılara kapı açıyor. biz niye 2 bin Türk doktoru dışarıya gönderelim. Sağlık Bakanımıza çağrıyı yaptık. Bu gençleri beyin göçüne kurban etmeyelim. Bu yayını izleyen bürokratlar olduğunu biliyorum. Hata yapılmış olabilir ancak gelin biz bu insanları kazanalım. FETÖ ve başka bir terör örgütü bağı olanlar varsa devletimiz büyük ayıklasın. Bu kardeşlerimiz bir önce kurtulsunlar. Arkadaşlarımızı sisteme kazandıralım. Gelin bu arkadaşların hakkını teslim edelim. Herkes bu problemlerden kurtulsun. Bizim taraf olduğumuz Lizbon Sözleşmesi'nin gereğini yapalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 kez talimat verdi ancak adım atılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili 3 kez talimat verdiğini belirten Özkoçak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu durumu tamamen bilemez, yine buna benzer bir olay oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız YÖK'ün yapısını net bir şekilde bilemez. Yasama, yürütme ve Yargı'nın "yapın" dediği yapılmıyorsa o kurumda bir sorun vardır. Devletimiz bu mağdurların sorunlarını çözsün. Sadece bir defaya mahsus bir yasa çıkarılsın ve bu mağdurların sorunu çözülsün, bir defaya mahsus olarak isteniyor zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 defa çözün talimatı var." dedi.

"TUS ile eş değer STS'de katsayılar düşük hesaplanıyor"

Pandemi döneminde doktorlara olan ihtiyaca rağmen sorunun çözülmediğini dile getiren Özkoçak, "TUS ile eş değer STS sınavlarında, tıpçıların kat sayıları çok düşük hesaplanıyor." dedi.

"Müttefik ve dost ülkelerle ikili ilişkilere zarar veriyor"

Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'daki lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik denkliklerin tanınmadığını söyleyen Özkoçak, "Bu durum ikili ilişkilere de zarar veriyor. Türkiye'deki bir doktora öğrencisinin Azerbaycan'da denkliği bulunurken orada okuyan öğrencinin Türkiye'de denkliği bulunmuyor. Bu ikili ilişkilere de zarar verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan sitem

Öte yandan Azerbaycan resmi makamlar tarafından Türkiye'den gelen öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktorada Azerbaycan'daki denklikte problem oluşturmadığı, fakat kardeş ülke Türkiye tarafında ise denklik problemleri çıkması nedeniyle sitemlerin geldiği öğrenildi.

İki kardeş ülke arasında yüksek öğretim düzeyinde diploma tanınırlığı ve denklik konusunda işbirliği noktasında protokoller yapıldığı ifade edilmesine rağmen uygulamalarda problemler çıkması dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'çözüm' çağrısı

Denklik mağduru yaşayan mezunlar, Türkiye'deki bu sorununun düzeltilmesi için 15 yıldır çözüm bekliyor.

Başka ülkere gitmek yerine Türkiye'yi seçen mezunlar için Başkan Erdoğan'ın yeni bir talimat ile önünü açacağı değerlendiriliyor.