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Spor Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı
Spor

Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı

2020-21 sezonu öncesi yurt dışından 4 oyuncuyu kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlı ekipte şimdiye kadar 77 yabancı isim forma şansı buldu - Yukatel Denizlispor ile Süper Lig'de 198 maça çıkan Roman Kratochvil, en fazla süre alan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:35:58 -
Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Yurt dışından 4 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Yukatel Denizlispor'un 20 sezonluk Süper Lig geçmişinde 77 yabancı isim forma şansı buldu.

Transfer döneminde Marvin Bakalorz (Almanya), Muris Mesanovic (Bosna Hersek), Angelo Sagal (Şili) ve kaleci Costel Pantilimon'u (Romanya) kadrosuna dahil eden Yukatel Denizlispor'un lig geçmişindeki yabancı futbolcu sayısı 81'e yükseldi.

Yeni sezonda 21. kez Süper Lig'de yer almaya hazırlanan yeşil-siyahlı ekipte şu ana kadar 32 ülkeden futbolcu mücadele etti. Brezilya'dan 12 ismin forma giydiği Yukatel Denizlispor'da Bulgaristan, Çekya, Gine ve Kamerun'dan dörder isim şans buldu.

Yeşil-siyahlı ekipte ilk kez bir Şilili futbolcu forma giyecek.


- En fazla forma giyen Roman Kratochvil


Denizlispor'da 2002-2003'ten itibaren aralıksız 7 sezonda 198 maça çıkan Slovak Roman Kratochvil, takımın Süper Lig geçmişinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Kratochvil'i Çekyalı Tomas Abraham (145 maç), Kamerunlu Souleymanou Hamidou (127 maç), Fin Mikka Aleksi Multaharju (87 maç) ve Mısırlı El Saka (66 maç) izliyor.


- En golcü isim de Kratochvil


Kratochvil'in 33 golle en skorer yabancı isim konumunda bulunduğu yeşil-siyahlı ekipte, Fernand Coulibaly 15, Darryl Roberts 12 ve Emil Angelov 11 gol üretti.

Denizlispor'da en fazla forma giyen 10 yabancı isim şöyle:

Futbolcu Ülke Maç Gol
Roman KratochvilSlovakya19833
Tomas AbrahamÇekya1452
Souleymanou HamidouKamerun127
Mikka Aleksi MultaharjuFinlandiya876
El SakaMısır665
Douglas BragaBrezilya602
Darryl RobertsTrinidad Tobago5912
Jozsef VargaMacaristan582
Mohammed YoussefMısır519
Julio Cesar Mendes MoreiraBrezilya442



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