0553 313 94 23

Denizlispor'da yeni transferler kampa katıldı

- Yukatel Denizlispor'un yeni transferleri Cristian Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına dahil oldu

10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:30
Denizlispor'da yeni transferler kampa katıldı


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yeni transferler Cristian Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Afyonkarahisar kampına dahil oldu.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına, Kayserispor'dan transfer edilen Cristian Sapunaru ile son olarak Akhisarspor'da oynayan Mustafa Yumlu da katıldı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan stoper Sapunaru, "Farklı oyuncuların olduğu ve tamamlanmamış yeni bir ekibe geldim. Umarım en yakın zamanda takımı tamamlarız. Yıllardır 2. Lig'de olan bir takımdan bahsediyoruz. Öncelikli hedefimiz, iyi bir guruba sahip olmak ve bu ligde yer edinmek." diye konuştu.

Denizlispor'a yeni katılan bir diğer oyuncu Mustafa Yumlu ise taraftarlardan destek istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Umarım lig tüm takımlara ve bize hayırlı olur, sakatsız bir sezon geçiririz. Denizlispor adına güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Kulüp renklerinden dolayı yabancılık çekmeyeceğimi düşünüyorum. Güzel bir yapılanmanın içine giriyoruz. En büyük hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ligde tecrübesiziz ama biz de buna katkı sunmaya geldik. Güzel bir ekiple, arkadaşlarımızla, küme düşen değil, her zaman bu ligde yer alan bir takım olmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bir isteğimiz var. Bizi her koşulda desteklesinler. Onlardan tek isteğimiz, kötü günde de yanımızda olmaları."

İdmanda Sapunaru takımla çalışırken, Mustafa Yumlu ise düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:30
  1. Afyonkarahisar
  2. Cristian Sapunaru
  3. Denizli
  4. kamp
  5. Mustafa Yumlu
  6. Yukatel Denizlispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz"
    1. "Tanıtım yapmazsanız markalaşma..
    2. Egemen Bağış'tan Ali Babacan'a çağrı:..
    3. Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp
    4. Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan..
    5. FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da..
    6. İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi..
    7. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    8. Amal Clooney'den dünya liderlerine..
    9. Denizlispor'da yeni transferler kampa..
    10. Konya'da sahte tarihi eser operasyonu
    11. Miçotakis'ten FETÖ'cülere kötü haber!..
    12. Dünyada bir ilk! Davalara yüzleri..
    13. Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye..
    14. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    15. Bangladeş'te iklim nedeniyle göç..
    16. Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi..
    17. Clippers'tan iki yıldız transferi
    18. Başkan Tekin, sergi açılışına katıldı
    19. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    20. Mardin’de iki akraba aile arasında..
    21. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    22. Jandarmadan sahte eser ve para üretimi..
    23. Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü..
    24. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    25. Yemen hükümetinden "esir takası..
    26. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi..
    27. "Barış Yürüyüşü" Potoçari Anıt..
    28. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    29. Polisten ’Fırtına’lı uyuşturucu baskını
    30. Amerikalı Yahudi gençlere İsrail..
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"