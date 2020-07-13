  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Denizlispor-Trabzonspor maçından notlar

Son oynanan maça göre ilk 11'de 1 değişiklik yapan Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ilk Süper Lig maçına çıktı - Trabzonspor, geçen haftaki ilk 11'den 3 farklı isimle sahada yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 21:28:16 -
Denizlispor-Trabzonspor maçından notlar

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ilk Süper Lig maçına çıktı.

Ligde küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdüren Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar'ın yerine kalede görev yapan 25 yaşındaki Hüseyin Altıntaş Süper Lig'de ilk kez görev aldı.

Yeşil-siyahlı ekipte daha önce Trabzonspor'da forma giyen isimlerden Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Hugo Rodallega bordo-mavili ekibe rakip olurken, Olcay Şahan ve Ogenyi Onazi de yedek soyundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise 2-2 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Hüseyin Türkmen, Badou Ndiaye ve cezalı Gaston Campi'nin yerine Majid Hosseini, Anthony Nwakaeme ve Manuel Da Costa forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezasını tamamlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da müsabakayı takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı