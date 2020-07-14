Denizlispor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor-Trabzonspor ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, 1-0 geriye düştüğü maçta şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
Denizlispor’a 3 puanı getiren golleri Sacko ve Estupinan kaydetti. Trabzonspor’un tek golü ise Caleb Ekuban'dan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor 62 puanla 2'inci, Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.