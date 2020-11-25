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Spor Denizlispor, Robert Prosinecki'ye fesih bedeli ödemeyecek
Spor

Denizlispor, Robert Prosinecki'ye fesih bedeli ödemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:59:19 -
Denizlispor, Robert Prosinecki'ye fesih bedeli ödemeyecek

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi sona erdirilen teknik direktör Robert Prosinecki'ye fesih tazminatı ödenmeyeceğini bildirdi.

Cinkaya yaptığı yazılı açıklamada Prosinecki ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını hatırlattı.

Teknik ekiple gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda imzaladıkları fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini kaydeden Cinkaya, "Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladık. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak. Bu süre içerisinde kulüp antrenörlerimiz takımı çalıştıracak. Takıma katkı sağlayacak yeni bir isim için harekete geçtik. Kan değişikliğinin takımımıza olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Denizlispor büyük bir camia ve bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu kötü tablonun değişmesi için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yeşil-siyahlı ekibin 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına, kulüp antrenörleri Kenan Atik, Murat Hacıoğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacağı belirtildi.

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