0553 313 94 23

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

Denizlispor ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

06 Eylül 2019 Cuma 20:48
Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.

ZEKİ YAVRU YİNE KATILAMADI

Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Çocuğunun ameliyatından dolayı izinli olan Zeki Yavru çalışmalara katılmazken, 3 haftalık sakatlık döneminin ardından Kibong Mbamba da antrenmanda yerini alarak takımdan ayrı çalıştı.

LOPEZ DE TAKIMDAYDI

Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Lopez de çalışmalara katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:48
  1. Konya
  2. Denizlispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe’de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı
    1. Maltepe’de pompalı tüfekle dehşet..
    2. Malatya’da benzin istasyonunda silahlı..
    3. Zonguldak'ta aracın ön konsolunun..
    4. Çelik: Maçı kazanmamız gerek
    5. Milliler son antrenmanını..
    6. Balıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kesti
    7. 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük..
    8. "Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi..
    9. Andorra hocası: 'Türkiye'ye karşı...'
    10. Whatsapp web karanlık mod nasıl..
    11. Dünya Motokros Şampiyonası
    12. Adıyaman'da kaçak silah operasyonu: 1..
    13. Disleksi nedir? Disleksi nasıl..
    14. TFF'den 19.05 açıklaması!
    15. Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi..
    16. Kırtasiye ödeneğinin yatırılacağı..
    17. Vahşette yürek yakan o ayrıntı ortaya..
    18. İsrial işgal güçleri Gazze'de..
    19. Ruşeym nedir? Ruşeymli ekmek neye iyi..
    20. TFF'den Fatih Terim ve 19:05..
    21. TFF’den ’19.05’ açıklaması
    22. Samsun Valiliğinden “doktora darp”..
    23. GÜNCELLEME 2 - Boşanma aşamasındaki..
    24. TFF'den 19.05 açıklaması
    25. Başkan Sandıkçı: “Gece-gündüz demeden..
    26. Tartıştığı eşini keserle öldüren kadın..
    27. Denizlispor, Konyaspor maçı..
    28. Altın fiyatları haftayı ne kadardan..
    29. Samandağ’da orman yangını
    30. Muş Milli Eğitim Müdürü Engin’den yeni..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim