Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
Denizlispor ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.06 Eylül 2019 Cuma 20:48
Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.
ZEKİ YAVRU YİNE KATILAMADI
Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Çocuğunun ameliyatından dolayı izinli olan Zeki Yavru çalışmalara katılmazken, 3 haftalık sakatlık döneminin ardından Kibong Mbamba da antrenmanda yerini alarak takımdan ayrı çalıştı.
LOPEZ DE TAKIMDAYDI
Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Lopez de çalışmalara katıldı.
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